Após 1 mês internado, Amazonino segue sem previsão de alta

O ex-governador do Amazonas foi internado no dia 25 de dezembro de 2022 após passar mal. Antes disso, em novembro, ele foi internado para tratar uma crise de diverticulite e pneumonia.

De acordo com a assessoria do político, Amazonino está com problemas respiratórios e não há previsão de quando irá deixar o hospital.

Manaus/AM - Após 1 mês internado, Amazonino Mendes segue sem previsão de alta. O ex-governador do Amazonas completou 30 dias no Hospital Sírio Libenês, em São Paulo, nesta quarta-feira (25).

