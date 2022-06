Apoiadores de Bolsonaro levam faixas em apoio ao presidente durante motociata

Entre as mensagens, haviam críticas aos políticos e pedidos para que o Exército investigasse o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alvo de constante ataque do presidente.

A maioria dos bolsonaristas, estavam vestidos com roupas verdes e amarelas e carregavam bandeiras do Brasil.

Manaus/AM - No ato pró-Bolsonaro em Manaus na tarde deste sábado (18), muitos dos apoiadores investiram em cartazes com mensagens de apoio ao presidente, que liderou uma motociata com mais de 5 mil participantes, que trafegaram por várias avenidas da capital.

