Andando sozinha, criança de 3 anos vai parar em bairro distante no Amazonas

Manaus/AM - Uma criança de três anos foi resgatada em situação de risco enquanto andava sozinha em uma ponte, no município de Tefé, na tarde desta sexta-feira (2).

Uma policial militar retornava do serviço quando avistou a criança caminhando sozinha em direção à ponte. Quando se aproximou, o menino tentou correr e quase caiu, sendo protegido pela policial. Ela o questionou sobre o que estava fazendo no local e a criança contou que iria à procura do pai.

A polícia e o Conselho Tutelar do município foram avisados e encontraram o pai e a avó do menino.

No Conselho Tutelar, o pai informou que o filho estava sob os cuidados da mãe, moradora do bairro Deus é Fiel, distante do local onde a criança foi encontrada.

A criança foi entregue aos familiares em segurança.