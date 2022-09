Amazonprev alerta população para golpe da prova de vida e recadastramento idosos

Na mensagem, os golpistas também inserem um link que direciona as vítimas para um site falso, usado para roubar as informações pessoais delas.

Por meio de mensagens disseminadas via grupos de WhatsApp, eles alegam que quem não fizer os procedimentos não receberá o benefício no mês de setembro.

Manaus/AM - Criminosos estão usando o nome da Fundação Amazonprev, para aplicar o falso golpe da Prova de Vida e do recadastramento de aposentados. O público são pessoas que moram no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.