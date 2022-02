Amazônia Golf Resort será leiloado pela metade do preço

Pela terceira vez o Amazônia Golf Resort, localizado no Rio Preto da Eva, será leiloado, e conforme a decisão da justiça, dessa vez o lance inicial será de R$ 40 milhões, que representa 50% do valor estimado do imóvel. O local não foi arrematado nos dois primeiros leilões.

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), credora da dívida do Resort de R$ 16,8 milhões, foi quem solicitou o novo leilão à Justiça. O pedido foi aceito pelo juiz Manuel Amaro de Lima, da 20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho.

O leilão ainda não tem uma data prevista.