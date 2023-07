Amazonense Elves Brener vence Guram Viking em virada histórica no UFC

Mesmo assim, Elves ignorou o ferimento e voltou para a luta. Aproveitando o cansaço do adversário, ele acertou um cruzado que deixou Guram Viking desnorteado e assim que ele caiu, Brener aproveitou para garantir a vitória com vários golpes laterais na cabeça do rival.

No segundo round, o brasileiro foi para cima, mas o georgiano aplicou uma série de cotoveladas que abriu um corte extenso na testa do prodígio de Maués.

A primeira etapa da disputa foi bastante movimentada para ambos, mas a vantagem do assalto foi para Guram que conseguiu aplicar uma sequência violenta de golpes em Elves que rompeu o supercílio do amazonense.

