Amazonense de 18 anos gabarita prova de matemática do Enem

Manaus/Am - O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acaba de ser divulgado e o sonho de cursar engenharia vai se tornar realidade para o Shogo Shima, de 18 anos. O amazonense gabaritou o caderno de Matemática e Suas Tecnologias ao acertar as 45 questões no Enem 2020.

“Sempre tive facilidade com matemática, até o 4º ano fiz aulas de reforço e acho que isso contribuiu um pouco para a maior afinidade. Me identifico bastante com física também”, comenta o estudante, que começou a se preparar para as provas dos vestibulares e Enem no início do ano passado.

A estratégia de Shogo foi equilibrar os horários de estudo com o tempo livre. “Usei o livro da escola, e uma plataforma de estudo além de resolver provas anteriores dos vestibulares para saber mais ou menos os níveis das questões e como respondê-las. Cada dia eu montava alguns objetivos simples, que às vezes eu não atingia, mas foram suficientes para aprender bem as matérias que tinha mais dificuldade”, disse.

Shogo revela que aproveitar para participar de concursos e olimpíadas que testam conhecimento durante o ensino médio também fez diferença para o interesse na área de exatas. O aluno foi o vencedor da medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Robótica, em 2018.

Além de ser destaque no Enem, Shogo também foi aprovado em Engenharia Mecânica na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), considerada uma das mais concorridas do país. “Ainda não me decidi onde irei estudar, mas já estou me preparando psicologicamente para morar longe da família e dos amigos”, comenta.