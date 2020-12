Amazonastur lança questionário para sondar ambiente de negócios

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) vai disponibilizar a empresários do setor, a partir do dia 11/12, o questionário da 3º sondagem da Pesquisa Ambiente de Negócios do Turismo.



O objetivo do órgão é construir uma série histórica com as informações, aplicando três questionários por ano. As informações servirão, ainda, para a elaboração de um manual para investidores.



Para participar, representantes de agências de viagens, de meios de hospedagens e outros empresários do ramo devem acessar o site www.amazonastur.am.gov.br. O link que dá acesso às perguntas também será enviado por e-mail e compartilhado pelos técnicos da Amazonastur pelo WhatsApp e mídias sociais do órgão. O questionário poderá ser respondido até o dia 22 de dezembro.



Segundo o assessor de Planejamento Estratégico da Amazonastur, Daniel Bernardes, o levantamento vai apurar as características em relação ao perfil das empresas, como os representantes percebem o mercado local, a inovação no negócio e como o grupo de empresários atua em relação à aprendizagem.



“Queremos saber, por exemplo, quais devem ser os investimentos prioritários do governo em relação ao turismo. As respostas vão nos auxiliar a definir estratégias para o ano que vem, e a construir projetos para captação de recursos”, explicou Daniel. A previsão é que os resultados sejam apresentados no primeiro trimestre de 2021.



Além disso, os dados servirão de base para a construção do Manual do Investidor, conforme ressalta a assistente técnica de Negócios da Amazonastur, Emmanuelle Pampolha. “Esse documento servirá como orientação para quem tiver interesse em investir no Amazonas, uma vez que terá em mãos um cenário do ambiente de negócios do turismo no estado”, explicou.