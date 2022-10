Amazonastur é destaque na Aleam em homenagem ao Dia do Turismo

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) participou, na quinta-feira (6), da homenagem ao Dia Mundial do Turismo, comemorado anualmente no dia 27 de setembro, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio de proposição do deputado estadual Tony Medeiros. O trabalho desenvolvido pela pasta no fomento à atividade turística no Amazonas foi um dos destaques da solenidade.

Durante a sessão especial foi entregue uma placa em homenagem à Amazonastur e aos profissionais que se destacam na área e que contribuem para o crescimento cultural e econômico do Amazonas. Na mesma data também se comemora o Dia do Turismólogo, profissional responsável por planejar, organizar e realizar as atividades ligadas ao setor de turismo.

O presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, enfatizou o compromisso para consolidar cada vez mais a atividade turística em todo o Estado. "O nosso trabalho é fortalecer essa matriz econômica, que é uma das mais fortes do Amazonas, preservando as atividades com um olhar atento para as nossas belezas naturais e a nossa história local, gerando emprego e renda e permitindo que o setor cresça ainda mais no interior e na capital amazonense”, disse.

Gustavo Sampaio também destacou os investimentos do governo no turismo, ressaltando os projetos de capacitação e qualificação dos prestadores de serviços turísticos em todo o Estado; o trabalho para a expansão da malha aérea com a inauguração de voos diretos entre Amazonas e Estados Unidos; a promoção de grandes eventos, como o Festival Folclórico de Parintins; e a retomada da temporada de pesca esportiva e de cruzeiros.

“Acreditamos que o Amazonas é único e o mundo todo tem interesse em viver essa experiência e é para isso que estamos trabalhando, para que o setor se fortaleça ainda mais aqui”, salientou o presidente.