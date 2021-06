Amazonas zera fila de UTI aérea para pacientes com Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas zerou a fila por Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, destinada a pacientes com Covid-19, que precisam ser transportados do interior para Manaus. Essa é a primeira vez, desde março de 2020 - quando os primeiros casos começaram a ser registrados no Amazonas -, que o Estado não recebe nenhuma solicitação para executar o serviço.



O anúncio do governador do Amazonas, Wilson Lima, ocorreu nesta sexta-feira (11), no município de Autazes, interior do estado. Ele também acompanhou a vacinação de profissionais de limpeza urbana, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Danilo Corrêa, e coordenou ações da Operação Enchente 2021.



“Fico muito feliz quando chego ao município de Autazes e recebo a notícia de que não tem ninguém internado por Covid-19 e vou além, hoje não houve até o momento nenhum chamado do interior para transportar qualquer paciente que seja com Covid-19”, disse em discurso.



Sem casos - Também nesta sexta-feira, em Autazes, Wilson Lima anunciou a alta do único paciente internado com Covid-19 no município. E informou que a cidade não registrou nenhum caso positivo para a doença nas últimas 24 horas.



“Os últimos dois anos não têm sido fáceis, ainda vivemos o medo da pandemia. Cada notícia que a gente ouve de avanços e de conquistas, é uma alegria muito grande, principalmente para aquelas pessoas que perderam amigos ou parentes”, afirmou o governador em discurso.