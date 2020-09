Amazonas tenta zerar pagamentos de serviços sem contratos na área da saúde

Manaus/AM - Com objetivo de acabar com o pagamento de indenizações por serviços prestados sem cobertura contratual na área da saúde, a gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) se reuniu, na manhã desta quinta-feira (17), com a Controladoria de Compras e Contratos Governamentais (CCGov). Os dois órgãos estão trabalhando na implementação de um projeto com essa finalidade.

O secretário executivo adjunto de orçamento e finanças, Adriano Marques, ressalta que zerar os pagamentos indenizatórios é um dos objetivos principais do programa “Saúde Amazonas”, lançado no mês agosto pelo governador Wilson Lima.

“Nessa reunião estamos buscando alinhar de uma maneira conjunta essas soluções tendo em vista que todos os processos são encaminhados para a CCGov, que é o nosso órgão que realiza licitações e também emite parecer sobre as dispensas. Atuando em conjunto, trabalharemos com unidade para ter mais agilidade e melhores resultados”, disse Adriano.

O coordenador de compras e contratos governamentais do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), Thiago Flores, reforça que é importante a articulação de ações, uma vez que, dentro da missão de zerar esse tipo de prestação de serviço, uma parte vai ser realizada pela CSC, como a elaboração de atas de registros de preços para alguns serviços e materiais específicos dentro de todo esse processo de planejamento.