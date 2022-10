Amazonas tem risco de sol e pancadas de chuva neste feriado

Manaus/AM - A região Norte do país tem risco de sofrer com pancadas de chuvas, nesta quarta-feira (12), de acordo com previsão metereológica divulgada pelo Climatempo. Parte do Amazonas e Rondônia deve ter um dia de sol, mas com possibilidades de fortes chuvas, por conta da circulação de ventos no Brasil.

“Para a Região Norte do Brasil, a previsão é de períodos com sol e pancadas de chuva com raios em quase todas as áreas. Atenção especial com risco de chuva forte em Rondônia e no sul do Amazonas”, alerta o Climatempo.

Temporais

Também existe possibilidade de temporais no noroeste do Amazonas e chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento no sul, oeste leste e centro do estado.