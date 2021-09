Amazonas tem 93 novos casos de covid-19 e 3 óbitos pela doença

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 96 novos casos de Covid-19, totalizando 424.833 casos da doença no estado. Foram confirmados 3 óbitos por Covid-19 ocorridos na sexta-feira (03), elevando para 13.693 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (03), foram registrados 2 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 46.122 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,86% dos casos confirmados ativos.



Municípios – Dos 424.833 casos confirmados no Amazonas até este sábado (04/09), 203.158 são de Manaus (47,82%) e 221.675 do interior do estado (52,18%). A capital, Manaus, tem 57 novos casos confirmados. No interior, os 10 municípios que têm casos novos registrados são Jutaí (14), Itacoatiara (11), Canutama (5), Maués (2), Parintins (2), Anamã (1), Borba (1), Lábrea (1), Novo Airão (1) e São Gabriel da Cachoeira (1).



Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.440 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.253. Em Manaus tem 3 novos óbitos.