Amazonas tem 3 mortes por Covid e 1.025 novos casos em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 1.025 novos casos de Covid-19, totalizando 565.731 casos da doença no estado. Foram confirmados 3 óbitos pela Covid-19, sendo 1 ocorrido na terça-feira (15) e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.076 o total de mortes.

Municípios – Dos 565.731 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (16/02), 276.080 são de Manaus (47,86%) e 289.651 do interior do estado (52,14%).

A capital, Manaus, tem 746 novos casos confirmados. No interior, os 32 municípios que têm casos novos Apuí (117), Envira (31), Itacoatiara (18), Carauari (14), São Paulo de Olivença (14), Manicoré (11), Tonantins (11), Pauini (10), Humaitá (8), Boca do Acre (5), Careiro (5), Autazes (3) Eirunepé (3), Silves (3), Urucará (3), Atalaia do Norte (2), Ipixuna (2), Itamarati (2), Jutaí (2), Lábrea (2), Parintins (2), Barreirinha (1), Fonte Boa (1), Guajará (1), Japurá (1), Manacapuru (1), Maués (1), Presidente Figueiredo (1), Rio Preto da Eva (1), São Gabriel da Cachoeira (1), Tabatinga (1) e Tefé (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.656 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.420.

A lista inclui novos óbitos em: Ipixuna (2) e Parintins (1).