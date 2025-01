Amazonas segue sem novos casos de Mpox em 2025

Manaus/AM - O Amazonas não registrou novos casos de Mpox neste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (08), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

Em 2025, o quadro atual da Mpox segue sem novos casos registrados. Esta edição do informe, que compreende o período de 1º/01/2024 a 08/01/2025, segue com 191 notificações, 83 casos confirmados e 107 descartados. Não há registro de óbito pela doença. Informações são atualizadas às quartas-feiras e disponíveis no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Medidas de prevenção

A prevenção do Mpox envolve cuidados com o contato próximo e ações preventivas específicas. Siga as orientações abaixo para reduzir o risco de infecção:

- Evitar contato direto com lesões de pele, erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais de pessoas infectadas.

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou utilizar álcool em gel, especialmente após tocar superfícies compartilhadas ou estar em locais públicos.

- Praticar sexo seguro, utilizando preservativo, e estar atento a sinais suspeitos em si mesmo ou no parceiro (a).

- Manter a etiqueta respiratória, cobrindo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, para evitar a disseminação de partículas virais.

- Usar máscaras de proteção respiratória em ambientes com alta probabilidade de transmissão, como locais fechados e mal ventilados.

- Manter a higiene pessoal de forma rigorosa, garantindo a limpeza adequada do corpo e objetos de uso pessoal.

A FVS-RCP reforça que pessoas que apresentarem sintomas suspeitos, como febre, lesões na pele ou cansaço extremo, devem procurar atendimento médico imediatamente e seguir as orientações de isolamento, para prevenir a disseminação do vírus.