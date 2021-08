Amazonas segue na fase laranja para Covid reforça alerta de prevenção

Manaus/AM - O Amazonas segue na fase 3 (laranja) com cenário epidemiológico de risco moderado para transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no estado. O estado atingiu a pontuação 14 na tabela de análise de risco de transmissibilidade da infecção, numa escala de zero a 40. Embora ainda em risco moderado, o Amazonas apresentou redução nos indicadores de registro de novos casos, internações e óbitos por Covid-19.

Os detalhes da situação atual da doença constam no Boletim Ampliado de Covid-19 nº 24 divulgado, nesta segunda-feira (16), no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Conforme o boletim, nas últimas duas semanas, Manaus foi responsável por 75% dos casos de Covid-19 no estado, embora venha apresentando diminuição nos registros. Nos últimos 14 dias (01/08 a 15/08), a Sala de Situação de Saúde da FVS-RCP identificou redução de 24% na média diária de casos no Amazonas, sendo que a queda foi de 22% na capital e de 29% no interior do estado.

Redução entre vacinados – O boletim epidemiológico ampliado aponta, ainda, que, durante todo o período da pandemia, a taxa de incidência de Covid-19 no Amazonas vinha sendo maior nas pessoas de 60 anos ou mais. No entanto, com o avanço da vacinação, houve redução na incidência de casos em idosos. No mês de junho, as pessoas com idade entre 20 a 59 anos apresentaram a maior taxa de incidência de Covid-19, com 4.527 casos por 100 mil habitantes.

Comparando a taxa de internação entre os meses de junho e julho de 2021, o boletim epidemiológico aponta que houve redução em todas as faixas etárias.