Amazonas registra queda em ataque de serpentes

Manaus/AM - De janeiro a agosto deste ano foram registrados 2.246 acidentes com animais peçonhentos no Amazonas, índice 7,6% menor que no mesmo período de 2021, quando houve 2.431 casos. As serpentes foram as responsáveis pela maioria dos acidentes, com 1.473 deste ano e Manaus é o município com maior número de ocorrências.

A redução desses casos é esperada, anualmente, por conta do período de vazante dos rios no Amazonas, geralmente entre os meses de junho a novembro.

A redução vem sendo observada desde o primeiro semestre deste ano, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), período em que o estado apresentou redução de 15% do cenário no comparativo entre os primeiros cinco meses de 2022 em relação ao ano anterior.

O gerente de Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-AM, Deugles Cardoso, explica que cheia dos rios, os animais buscam locais para se abrigar e podem entrar em contato com áreas residenciais, o que pode causar acidentes. “Já na vazante dos rios, esses animais voltam a ter acesso a maior quantidade de terra firme e retornam ao habitat natural apresentando risco de acidentes, principalmente, na população ribeirinha”, afirma.

Mesmo com esses dados, a orientação da Vigilância em Saúde do Amazonas é que a população mantenha os cuidados preventivos para evitar casos de acidentes. Pois em época de vazante, é possível identificar peçonhentos mais presentes em áreas próximas a florestas, principalmente em áreas onde as pessoas trabalham na floresta e podem se deparar com animais peçonhentos, como as serpentes.

Outra recomendação é para o uso de equipamentos de proteção, como botas, que pode reduzir em 80% o risco de acidentes.

De janeiro a setembro (até o dia 16) deste ano, os animais peçonhentos mais envolvidos em acidentes foram: serpente (1.473), escorpião (376), aranha (201), abelha (74) e lagarta (21).

Também de janeiro a 16 de setembro deste ano, os municípios que mais apresentaram registros de casos foram: Manaus (233), Itacoatiara (126), Rio Preto da Eva (120), Parintins (110) e Maués (105).

Em caso de acidentes com animais peçonhentos, o paciente deve procurar o mais rápido possível a emergência do hospital mais próximo para o atendimento e, se necessário, receber o soro compatível. Em Manaus, esse tipo de atendimento é realizado na Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), que é referência nesse tipo de atendimento.