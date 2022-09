Amazonas pode concorrer para se tornar destino turístico inteligente no país

Os 26 municípios do Amazonas inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro 2022, podem concorrer a uma das 10 vagas oferecidas pelo Sebrae e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para receber assessoramento visando se tornar um dos “Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)” do Brasil.

As inscrições começaram hoje (21) e vão até o dia 11 de novembro próximo. Os 10 municípios selecionados receberão assessoramento para elaborar instrumentos de planejamento e para a implementação de ações-chave para sua consolidação como destinos turísticos inteligentes.

No Amazonas, estão classificados os polos e municípios respectivamente: Polo Alto Rio Negro, Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel; Polo Alto Solimões, Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga; Polo Amazônico, Careiro, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva; Polo Madeira, Borba, Humaitá e Novo Aripuanã; Polo do Médio Solimões, Anori, Coari e Uarini; Polo Sateré, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins e no Polo Uatumã, Itacoatiara e São Sebastião de Uatumã.

A meta é selecionar dois destinos turísticos de cada região brasileira e de variados portes: pequeno (população estimada em até 50 mil habitantes), médio (até 100 mil habitantes) e grande (acima de 100 mil habitantes).

A analista de Competitividade do Sebrae Ana Clévia Guerreiro destaca que esse apoio se dará no desenvolvimento de um novo modelo de gestão turística dessas localidades. “O foco será na gestão de dados, inovação, sustentabilidade e experiência e isso contribuirá para que esses destinos tenham um novo posicionamento no mercado nacional e internacional, em consonância com o perfil dos novos viajantes”, afirmou.

Os municípios interessados devem se inscrever gratuitamente entre os dias 21 de setembro e 11 de novembro, por meio do preenchimento de formulário e envio de documentos para a primeira etapa do processo de seleção.

As regras estão no endereço eletrônico: sebrae.com.br/editalsebraebid.