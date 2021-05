Amazonas registra mais de 22 mil denúncias de aglomeração neste ano

Manaus/AM - Em apenas quatro meses, o Amazonas atingiu a marca de 22.924 denúncias de aglomerações realizadas ao serviço emergencial 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). O equivalente a 27% do número de chamados ao serviço telefônico mais popular da Polícia Militar, de janeiro a abril deste ano. Festas clandestinas, eventos e reuniões são relatos comuns nas denúncias.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), foram registradas mais denúncias do que no ano passado inteiro. Em 2020 foram registradas 6.523 chamadas. Os dados mostram, ainda, o recorde de quase 10 mil denúncias só no mês de janeiro, quando os atendentes receberam 9,7 ligações da população sobre aglomerações.

O chefe do Centro Integrado de Operações (Ciops), major da Polícia Militar William Coelho, destaca o importante apoio da população e o impacto que as ligações geram no trabalho das Forças de Segurança, que estão diariamente atuando no cumprimento de decretos estaduais de prevenção da Covid-19.

“Muitas vezes essas pessoas que estão nesses eventos não têm noção do perigo que estão oferecendo aos outros. Muitas vezes estão motivadas pela questão da festa, porém, por trás disso existe todo um ambiente de contaminação, que pode ser levado para sua casa, seu trabalho e, assim, prejudicar o trabalho do Governo no combate à pandemia”.