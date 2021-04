Amazonas registra 701 novos casos de Covid e 10 mortes pelo vírus em 24 hs

O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

Nesta edição, seis municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim: Alvarães, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Canutama e Eirunepé.

Conforme o boletim, foram confirmados dez óbitos por Covid-19, sendo seis ocorridos no dia 16/04 e quatro óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.362 o total de mortes pela doença. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (16), foram registrados oito sepultamentos por Covid-19.

Manaus/ AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM),informou que nas últimas 24 horas foram registrados 701 novos casos de Covid-19, totalizando 363.102 casos da doença no estado até este sábado (17).

