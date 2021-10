Amazonas registra 65 novos casos de Covid e 1 óbito pela doença

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 65 novos casos de Covid-19, totalizando 426.882 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foi confirmado 1 óbito por Covid-19 ocorrido na sexta-feira (08), elevando para 13.745 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (08/10), não foram registrados sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 643 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,15% dos casos confirmados ativos.

Municípios – Dos 426.882 casos confirmados no Amazonas até este sábado (09/10), 204.417 são de Manaus (47,89%) e 222.465 do interior do Estado (52,11%).

A capital, Manaus, tem 30 novos casos confirmados. No interior, os 10 municípios que têm casos novos registrados são: São Gabriel da Cachoeira (9), Jutaí (6), Tonantins (6), Itacoatiara (4), Benjamin Constant (2), Envira (2), Parintins (2), São Paulo de Olivença (2), Autazes (1) e Presidente Figueiredo (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.472 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV-2). No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.273.

A lista inclui novo óbito em: Manaus (1).