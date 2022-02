Amazonas registra 536 novos casos e 1 óbito por covid-19 em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 536 novos casos de Covid-19, totalizando 562.537 casos da doença no estado. O boletim confirma 1 óbito pela Covid-19, ocorrido no sábado (12), elevando para 14.064 o total de mortes.

Municípios – Dos 562.537 casos confirmados no Amazonas até esta domingo (13/02), 273.481 são de Manaus (47,86%) e 289.056 do interior do estado (52,14%).

A capital, Manaus, tem 460 novos casos confirmados. No interior, os 12 municípios que têm casos novos Manicoré (24), Itacoatiara (19), Envira (12), Eirunepé (6), Lábrea (6), Parintins (3), Humaitá (1), Manacapuru (1), Maués (1), Pauini (1), Presidente Figueiredo (1) e Rio Preto da Eva (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.650 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.414. Há um novo óbito em Manaus.