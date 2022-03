Amazonas registra 509 novos casos de Covid-19 em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 509 novos casos de Covid-19, totalizando 579.295 casos da doença no estado. Foi confirmado 1 óbito pela Covid-19, ocorrido na segunda-feira (14), elevando para 14.144 o total de mortes.

Municípios – Dos 579.295 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (15/03), 288.712 são de Manaus (49,83%) e 290.583 do interior do estado (50,16%).

A capital, Manaus, tem 423 novos casos confirmados. No interior, os 8 municípios que têm casos novos são: Apuí (65), Tapauá (10), Tonantins (5), Ipixuna (2), Boca do Acre (1), Humaitá (1), Manacapuru (1), São Gabriel da Cachoeira (1).

Os 65 casos confirmados de Apuí são casos acumulados do período entre 16/02 a 15/03.

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.691 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.453. Há um novo óbito em Iranduba.