Amazonas registra 3 mortes por Covid e 447 novos casos da doença em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 447 novos casos de Covid-19, totalizando 562.984 casos da doença no estado. Foram confirmados 3 óbitos pela Covid-19, sendo 2 ocorridos no domingo (13) e 1 óbito foi encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.067 o total de mortes.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 191 pacientes, sendo 90 em leitos clínicos (11 na rede privada e 79 na rede pública), 100 em UTI (23 na rede privada e 77 na rede pública) e 1 está em sala vermelha. A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 191 pacientes internados, 105 não foram vacinados, 42 têm esquema vacinal incompleto e 43 têm esquema vacinal completo.

Municípios – Dos 562.984 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (14/02), 273.861 são de Manaus (47,86%) e 289.123 do interior do estado (52,14%).

A capital, Manaus, tem 380 novos casos confirmados. No interior, os 17 municípios que têm casos novos em Eirunepé (19), Careiro da Várzea (10), Silves (10), Urucará (6), Parintins (4), Manicoré (3), Itacoatiara (2), Envira (2), Manacapuru (2), Uarini (2), Barcelos (1), Barreirinha (1), Boa Vista do Ramos (1), Humaitá (1), Novo Aripuanã (1), Maués (1)São Gabriel da Cachoeira (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9,652 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.415.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (2) e Manacapuru (1).