Amazonas registra 289 novos casos de Covid-19 em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 289 novos casos de Covid-19, totalizando 584.434 casos da doença e sem registro de óbito nas últimas 24h, permanecem 14.178 mortes pela Covid-19 no estado. O boletim acrescenta ainda que 1.129 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,03% dos casos confirmados ativos.

Municípios

Dos 584.434 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (28/06), 292.212 são de Manaus (49,94%) e 292.222 do interior do estado (50,06%).

A capital, Manaus, tem 232 novos casos confirmados. No interior, os 15 municípios que têm casos novos são: Humaitá (10), São Paulo de Olivença (10), Iranduba (7), Itacoatiara (5), Lábrea (5), São Gabriel da Cachoeira (5) Barcelos (3), Coari (2), Manicoré (2), Tabatinga (2), Urucurituba (2), Careiro (1), Manacapuru (1), Maués (1) e Rio Preto da Eva (1).

Óbitos

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.705 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.473.