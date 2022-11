Amazonas registra 274 novos casos e confirma duas mortes por Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas registrou mais 274 infectados pela Covid-19, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) desta sexta-feira (18). Também há 2 óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial.

Com a atualização o estado passa a ter 622.026 casos confirmados até esta sexta-feira (18), sendo 312.718 registrados em Manaus (50,27%) e 309.308 no interior do estado (49,73%).

A capital, Manaus, tem 46 novos casos confirmados. No interior, os 29 municípios que têm casos novos são:

São Gabriel da Cachoeira (43), Rio Preto da Eva (40), Coari (16), Novo Aripuanã (14), Atalaia do Norte (11), Itacoatiara (11), Careiro (10), Parintins (10), Tefé (10), Borba (7), Manicoré (5), Novo Airão (5), Santa Isabel do Rio Negro (5), Tabatinga (5), Urucurituba (5), Codajás (4), Tapauá (4), Boa Vista do Ramos (3), Fonte Boa (3), Japurá (3), Barreirinha (2), Humaitá (2), Iranduba (2), Lábrea (2), Maués (2), Autazes (1), Manacapuru (1), São Paulo de Olivença (1) e São Sebastião do Uatumã (1).

Óbitos - Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.871 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.506.

A lista inclui dois novos óbitos em Manaus.