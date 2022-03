Amazonas registra 200 novos casos de Covid-19 em 24h

Manaus/AM- O Amazonas registrou 200 novos casos de Covid-19, totalizando 580.691 casos da doença no estado. Não há novo registro de mortes pelo vírus, permanecendo 14.147 o total de óbitos. Em Manaus, de acordo com dados da Prefeitura, no domingo (20), não ocorreu sepultamento por Covid.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 24 pacientes, sendo 16 em leitos clínicos (2 na rede privada e 14 na rede pública) e 8 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (1 na rede privada e 7 na rede pública).

Municípios – Dos 580.691 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (21), 289.939 são de Manaus (49,93%) e 290.752 do interior do estado (50,07%). A capital, Manaus, tem 178 novos casos confirmados. No interior, os 2 municípios que têm casos novos são: Tapauá (16), Jutaí (6).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.691 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.456.