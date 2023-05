Amazonas recebe visita técnica do Ministério da Saúde

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) receberam, nesta quinta-feira (11), visita técnica do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde. A visita foi direcionada ao Centro de Distribuição de Imunobiológicos do Amazonas, em Manaus.

O Centro de Distribuição de Imunobiológicos do Amazonas conta com uma estrutura pioneira no país para armazenar e temperatura de mais de 10 milhões de vacinas, além de soros terapêuticos. O centro armazena e funciona como ponto de distribuição de todas as vacinas e soros disponíveis na rede pública de saúde que são enviados pelo Ministério da Saúde.

Pelo Ministério da Saúde, fez parte da visita o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis da instituição, Eder Gatti Fernandes. A visita na FVS-AM, onde está localizado o Centro de Imunobiológicos do Amazonas, foi conduzida pelo Secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad.

Na ocasião, também conduziu a visita técnica a diretora-presidente da FVS-AM, Tatyana Amorim, e a equipe da Gerência de Imunização (Geim), setor que coordena o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do estado, lotado no Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da fundação.

Imunobiológicos

Os imunobiológicos armazenados no Centro de Imunobiológicos do Amazonas estão classificados em: imunobiológicos especiais, soros, vacina canina animal e vacinas da rotina, vacinas de campanhas.

Os imunobiológicos são enviados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, para o estado do Amazonas, para posterior abastecimento das prefeituras municipais, por meio das Secretarias Municipais de Saúde (Semsa) dos 62 municípios do estado. Essas secretarias são responsáveis pelo uso das vacinas na Atenção Básica e pela operacionalização da vacinação.

Já os soros ficam armazenados no Centro de Imunobiológicos e são encaminhados aos municípios mediante necessidade para atendimento de demanda. Quando os soros são encaminhados aos municípios, são armazenados em unidades hospitalares ou rede de frio municipais. Em Manaus, o armazenamento de soros é realizado na Fundação de Medicina Tropical - Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).