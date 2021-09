Amazonas recebe novos lotes com 39.900 doses de vacinas contra Covid-19

Manaus/AM - Mais duas remessas de vacinas contra a covid com 39.900 imunizantes, sendo 37.000 doses de AstraZeneca, e 2.900 doses de Janssen/Johnson & Johnson, chegaram nesta segunda-feira (20) no Amazonas.

A primeira carga, trazendo as 2.900 vacinas da Janssen, foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes trazida pela companhia Latam Linhas Aéreas. O segundo lote chegou dividido em quatro volumes da Azul Linhas Aéreas, com 37.000 doses de AstraZeneca.

Do aeroporto, as vacinas foram transportadas sob escolta da Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.



Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.772.121 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (20), sendo 2.457.518 de primeira dose, 1.265.841 de segunda dose, 48.335 com dose única e 427 de terceira dose (dose de reforço).