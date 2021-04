Amazonas recebe mais de 98 mil doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, na noite desta quinta-feira (01), a 11ª remessa de vacinas contra a Covid-19. São 98.500 doses dos imunizantes CoronaVac, fabricado pelo Instituto Butantan, e AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com isso, chega a 1.178.220 o número de doses de vacina entregues ao Amazonas desde janeiro deste ano.

As novas doses foram desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 19h. A remessa conta com 88.000 doses da vacina CoronaVac e 10.500 doses da vacina AstraZeneca. Parte desse quantitativo será destinada para atender a segunda dose de uma parcela já vacinada, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Após o desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na FVS-AM, onde foram contabilizadas e armazenadas. A partir da próxima semana, as prefeituras municipais poderão agendar para receber os imunizantes diretamente na fundação.

Até o momento, os três municípios do estado que mais aplicaram doses da vacina, segundo o levantamento, são Manaus (292.319), São Gabriel da Cachoeira (19.502) e Tabatinga (18.097).

No último dia 22 de março, o governador Wilson Lima assinou contrato para a compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V para o estado do Amazonas. Os imunizantes, desenvolvidos na Rússia, chegarão entre abril e julho, e a aquisição ocorre por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.