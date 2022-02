Amazonas recebe mais de 60 mil doses da vacina Pfizer pediátrica

Manaus/AM - O Amazonas recebeu um carregamento com 68.600 doses de vacina contra a Covid-19 do tipo Pfizer pediátrica, destinada a crianças com idade entre 5 e 11 anos, na manhã desta quinta-feira (10).

O imunizante foi enviado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e faz parte da 5ª pauta de distribuição da Pfizer pediátrica da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em 2022.

A distribuição dessas vacinas ocorre após emissão de Nota Informativa com o quantitativo de doses destinado a cada um dos 62 municípios do Amazonas com base na quantidade enviada pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde apontam que 6.115.194 doses foram aplicadas em todo o estado até a quarta-feira (09), sendo 2.917.855 de primeira dose, 2.377.230 de segunda dose, 54.982 com dose única, 764.664 de 1ª dose de reforço e 463 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP.