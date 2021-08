Amazonas recebe mais 64.090 doses de vacinas contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (13), mais 64.090 doses de vacina, sendo 39.520 doses de vacinas da CoronaVac/Butantan e 24.570 doses de vacina da Pfizer/BioNtech contra a Covid-19.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.762.820 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (13), sendo 2.003.084 de primeira dose, 719.671 de segunda dose e 40.065 com dose única.