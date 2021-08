Aleam aprova PL que obriga testagem de professores no Amazonas

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprova o Projeto de Lei (PL) n° 241 de 2020 que obriga a testagem periódica de professores e profissionais das escolas públicas e privadas, para detecção da Covid-19 como condição para a realização das aulas presenciais do Estado e município, com reinício agendado para 23 de agosto.

Além das escolas estaduais, municipais e particulares, a medida também vale para universidades, Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e até cursos de inglês. A ideia é resguardar docentes, alunos, funcionários e todas as pessoas que contribuem e fazem parte da estrutura e funcionamento dessas instituições, por meio da adoção de medidas de prevenção, como forma de conter os riscos de transmissão da doença.

O Amazonas autorizou a volta às aulas 100% presenciais tanto da rede pública, quanto da rede privada de ensino, no dia 23 de agosto em Manaus, e no dia 8 de setembro, no interior do Estado. As aulas da rede municipal retornam de forma 100% presencial também no dia 23 de agosto. Apesar do retorno, as gravações das aulas para TV aberta e internet continuarão.