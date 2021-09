Amazonas recebe 19.250 doses da vacina AstraZeneca nesta terça

Na segunda-feira (27), mais 54.990 doses de vacinas Pfizer/BioNtech desembarcaram na capital. Com as duas remessas, o estado já contabiliza 5.440.080 doses de imunizantes recebidos desde o início da campanha de vacinação.

As doses chegaram ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 13h50. O lote foi escoltado pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

Manaus/AM - Mais uma remessa de vacina contra covid-19 chegaram nesta terça-feira (28) no Amazonas. O carregamento trouxe 19.250 doses do imunizante AstraZeneca/Fiocruz.

