Amazonas recebe 163,8 mil doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, nesta terça-feira (18), 163.800 doses de vacina contra Covid-19 da Pfizer, destinadas a maiores de 12 anos. O lote chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e faz parte da 156ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde da campanha nacional de vacinação contra Covid-19. A remessa foi transportada com escolta até a sede da FVS-RCP, onde os imunizantes foram conferidos por equipe técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas, coordenada pela fundação.

