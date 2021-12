Amazonas permanece na fase amarela mas FVS alerta sobre baixa vacinação

Manaus/AM- Mesmo permanecendo na fase amarela (baixo risco) para transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), no Amazonas, a baixa adesão à campanha de vacinação contra a Covid-19, em alguns municípios do interior é um risco para o aumento no número de casos. É o que destaca o boletim da Situação Epidemiológica da Covid-19 no Amazonas.



Nesta edição, o boletim ressalta que, nos últimos 14 dias, houve aumento na média diária de casos da infecção no Amazonas, aumentando de 34 para 35 casos por dia em Manaus e de 87 para 125 diários no interior do Estado.



A capital do Amazonas é responsável por 53% dos casos registrados em todo o Estado em 2021. Alguns municípios do interior apresentaram aumento no número de casos, destacando-se Jutaí (2.244 casos), Autazes (440) e Manicoré (433). Estas cidades apresentam uma baixa adesão à vacinação contra a Covid-19, principalmente, nas comunidades rurais.



De acordo com o diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, chama atenção para medidas de proteção individual e coletiva, tendo em vista a sazonalidade dos vírus respiratórios neste período de intensas chuvas na região. “Neste momento, além do novo coronavírus, estão circulando vírus que podem levar a complicações clínicas e internações hospitalares. Por isso, é tão importante que cada um faça a sua parte no combate da pandemia”, reforçou



As medidas preventivas contra a Covid-19 continuam sendo as recomendações da FVS-RCP para enfrentar a pandemia: adesão à campanha nacional de vacinação contra a infecção, uso de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos (com água e sabão e/ou álcool a 70%), distanciamento social e evitar aglomerações de pessoas.