Amazonas perde 625 vagas de emprego formais em apenas um mês

Manaus/AM - O Amazonas fechou o mês de fevereiro no vermelho quando o assunto é emprego. Segundo dados divulgados ontem (30), pelo Ministério da Economia, o estado o número de demissões atingiu a marca de 625 nos últimos 28 dias.

Os números levam em conta o registro de vagas formais no mercado de trabalho. Conforme revelam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em fevereiro as empresas do estado contrataram 10.402 pessoas, em contrapartida, outras realizaram desligamento em massa e demitiram 11.027 trabalhadores.

Muitas dessas demissões estão relacionadas às dificuldades enfrentadas pelos empresários de manterem os negócios em meio a pandemia que caiu como um meteoro sob a economia local e nacional.

Apesar do recuo, o Amazonas se mantém na média nacional com leve crescimento no postos de trabalhos formais se levarmos em consideração o balanço anual, ou seja, de março de 2020 a fevereiro de 2021. Nesse período, foram criados 1.016 novos empregos.