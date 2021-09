Amazonas não registra óbito por covid-19 e tem 41 novos casos da doença

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 41 novos casos de Covid-19, totalizando 426.476 casos da doença no estado. Nos dias 9, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25 e 29 de setembro, o boletim não registrou óbitos ocorridos em 24h, o melhor resultado desde o início da pandemia no Estado.

Sem novo óbito pela Covid-19, permanece o registro de 13.723 mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quarta-feira (29/09), também não houve registro de sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 736 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,17% dos casos confirmados ativos.

Municípios – Dos 426.476 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (30/09), 204.203 são de Manaus (47,88%) e 222.273 do interior do estado (52,12%).

A capital, Manaus, tem 15 novos casos confirmados. No interior, os 10 municípios que têm casos novos registrados são Jutaí (6), Itacoatiara (5), Humaitá (4), Maraã (3), São Gabriel da Cachoeira (3), Atalaia do Norte (1), Boa Vista do Ramos (1), Boca do Acre (1), Borba (1) e Canutama (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.460 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.263.