Amazonas lança aplicativo para acompanhar consultas e exames agendados no Sisreg

Após confirmar o atendimento no aplicativo, o paciente deve se dirigir à unidade de saúde responsável pela solicitação. Caso não possa comparecer à consulta ou exame, o usuário pode sinalizar no aplicativo e, assim, agilizar o processo de remarcação.

Para acessar o aplicativo, o usuário deve buscar Saúde Amazonas na plataforma Google Play e realizar o download. Após a instalação, o usuário deverá fazer o cadastro e o login com CPF e criação de senha para verificar solicitações de procedimentos ou consultas, que estarão indicados com data e horário do atendimento, e confirmar o comparecimento na unidade indicada. Para os usuários do sistema iOS, os trâmites para liberação do aplicativo estão sendo finalizados.

