Amazonas integra direção nacional de associação de criadores de zebu

Manaus/AM - Em pleito realizado na noite de quarta-feira (30), a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), elegeu a chapa encabeçada pelo pecuarista paranaense Gabriel Garcia Cid para a presidência da entidade, que e atua no melhoramento genético e no registro genealógico das raças zebuínas do país, visando a ampliação da produção mundial de carne e leite.

Representando o Amazonas, também fazem parte do conselho consultivo da entidade durante o mandato até 2025, os criadores Nilton Lins Júnior, Aciole Castelo Branco e Angelus Figueira.

Segundo Nilton Lins, entre os planos da nova gestão está a abertura de um escritório da ABCZ no Amazonas.

“Acreditamos que é possível desenvolver e ampliar as criações em nosso estado, gerando novos postos de trabalho e renda no setor primário, com a preservação ambiental e a sustentabilidade, por meio da aplicação e uso cada vez maior de novas tecnologias”, destacou Nilton Lins.

A ABCZ foi fundada em 1934 e é uma das mais importantes entidades de criadores do país. Atualmente, conta com 22 mil associados e registra em todo o Brasil mais de 600 mil zebuínos por ano e detém o maior banco de dados do mundo sobre a raça zebu, com mais de 12 milhões de animais cadastrados.

Por meio de escritórios regionais e do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, a ABCZ faz o acompanhamento do melhoramento genético em mais de 3,6 mil rebanhos brasileiros.