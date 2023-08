Amazonas inicia campanha para combater violência doméstica

A promoção de debates e de eventos sobre as políticas públicas de atenção integral à mulher, bem como o apoio às atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade com o intuito de prevenir, combater e enfrentar os diferentes tipos de violência contra essa parcela da população, é o que determina o moderno sistema de proteção às vítimas de violência. No Amazonas, a campanha foi lançada, com iniciativa da Administração da Sejusc. Leia mais em Amazonas Direito.

