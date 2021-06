Amazonas fica de fora da autorizaçao para importar vacina russa Sputnik V

O Amazonas não ainda não foi autorizado ou não se esforçou para importar a vacina russa Sputnik V, contra a Covid 19, autorização já concedida pela Agência de Vigilância Sanitária param Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí, que já estão recebendo as doses. Agora a autorização se estendeu ao Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraiba e Goiás. No total, são cerca de 1 milhão de doses.

A autorização foi concedida aos estados interessados com as seguintes restrições: 1- De que a vacina russa não pode ser aplicada em pessoas com hipersensibilidade a qualquer dos componentes da fórmula; em grávidas, em lactantes; em menores de 18 anos ou maiores de 60 anos; em mulheres em idade fértil que desejem engravidar nos próximos 12 meses; em pessoas com enfermidades graves ou não controladas e antecedentes de anafilaxia; em pessoas que tenham recebido outra vacina contra a Covid-19; em pessoas com febre; em pessoas com HIV, hepatite ou que tenha sido vacinadas nas 4 semanas anteriores; em pessoas que tenham recebido imunoglobulinas ou hemoderivados 3 meses antes; em pessoas que tenham recebido tratamentos com imunossupressores, citotóxicos, quimioterapia ou radiação 36 meses, tenham recebido terapias com biológicos incluindo anticorpos anticitocinas e outros anticorpos.