Amazonas Energia pode ser condenada em R$ 10,7 milhões por apagões no interior

Entre os dias 1º de maio e 5 de julho deste ano, ocorreram 103 interrupções gerais de abastecimento de energia elétrica na cidade. Apenas no último mês de outubro, foram contabilizadas 73 suspensões no fornecimento.

O valor deve ser revertido a fundos voltados aos direitos do consumidor ou projetos de desenvolvimento e melhoria das condições de vida da população do município.

Manaus/AM - A concessionária Amazonas Energia pode ser condenada a pagar R$ 10,7 milhões por apagões em Tefé, no Amazonas. A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) ingressou uma ação judicial nesta sexta-feira (19) alegando dano moral coletivo, diante dos constantes desligamentos não programados de energia elétrica.

