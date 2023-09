Amazonas Energia fará sorteio de prêmios em dinheiro para consumidores sem dívidas

Manaus/AM - A Amazonas Energia fará vários sorteios em dinheiro para clientes, a partir desta sexta-feira (8). Os prémios podem chegar a até R$ 2 mil e para participar do sorteio, os consumidores precisam estar adimplentes com a concessionária.

Poderão participar da promoção os clientes das classes residencial e rural. A campanha é válida para todos os municípios do estado e terá duração de 11 meses.

Para participar, o interessado deve baixar, gratuitamente o aplicativo da Amazonas Energia, disponível nos sistemas Android e iOS. No App, o cliente conhecerá o regulamento, que estará disponível a partir do dia 8 de setembro. Ao baixar o aplicativo, aceitar os termos do regulamento da campanha e atualizar o cadastro, o cliente já estará participando e acumulando números da sorte.

A cada pagamento da fatura mensal de energia dentro do prazo de vencimento, o participante ganhará, no mês do pagamento, bilhetes eletrônicos para participar dos sorteios virtuais. Além disso, cada fatura que receber de forma eletrônica, por e-mail, pagar via PIX ou débito automático, também acumulará mais números da sorte. E se estiver adimplente na adesão e ao término da campanha, mais números da sorte serão acumulados. Os números, o quantitativo de bilhetes eletrônicos assim como os requisitos, os prêmios podem ser consultados no aplicativo ou site www.amazonasnergia.com.

Nos primeiros dez meses de sorteio de campanha, que correspondem ao período de outubro de 2023 a julho de 2024, a Amazonas Energia irá sortear, mensalmente, 10 prêmios de R$ 500,00. Este valor será convertido em bônus que será abatido na fatura de energia do mês seguinte ao sorteio. No último mês da campanha, agosto de 2024, os prêmios serão ainda mais atrativos. A concessionária sorteará 15 prêmios no valor de R$ 2 mil cada.

Ao todo, 958 mil pessoas são cadastradas na Amazonas Energia e 100% estão aptos a participar da campanha.

Pessoas com dívidas em aberto poderão parcelar e, quando pagarem a primeira a parcela do acordo, ficarão adimplentes, podendo participar da campanha. Mas para receber o prêmio é obrigatório estar regular no período do crédito.