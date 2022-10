Amazonas é o segundo estado com mais focos de queimadas no país

Manaus/AM - Enquanto o estado do Pará lidera os focos de queimadas em todo o país, com 384, o Amazonas é o segundo com mais registros, com 162 focos, seguido pelo Mato Grosso, com 75, Roraima, com 33, Rondônia, com 22, Amapá com 10 e Acre com 2 focos.

Os dados são Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), revelando que em todo o país são 688 focos em todas as regiões.

No Amazonas, os municípios de Nhamundá, com 21 focos, Humaitá, 20, e Apuí, 17, lideram os registros de queimadas também hoje, de acordo com o Inpe.

No estado, os demais municípios com muitos registros de queimadas são Novo Aripuanã, com 15 e Maués, com 14, Manicoré com 12 e Presidente Figueiredo com 10.

No país, Nhamundá está em sexto lugar em número de focos de queimadas, ficando abaixo dos municípios paraenses de Itaituba, que lidera com 66 focos, Aveiro com 51, Altamira, com 37, Oriximiná, com 33, Óbidos, com 28 e Rurópolis com 25.

Já em relação às Área de Preservação Ambiental (APA) no Estado, a Caverna de Maroaga, em Presidente Figueiredo, tem 5 focos, seguida da de Paduari, no Solimões, com 3 focos, e a Floresta Estadual de Maués, com 3 focos.