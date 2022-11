Amazonas divulga 84 vagas de emprego em diversas áreas para esta quarta

OBS: Ter experiência com folha de pagamento, conhecimento em operações com ponto eletrônico, noções de legislação trabalhista, documentação completa e currículo atualizado.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga 84 vagas de emprego para esta quarta-feira (16). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

