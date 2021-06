Amazonas confirma primeiro caso de 'fungo preto'

Ainda internado, ele apresentou sintomas gripais, mas deu negativo para o teste de covid. O paciente teria apresentado prurido no olho que avançou para uma infecção. As amostras foram enviadas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com o Tropical, um paciente de 56 anos com histórico de diabetes, apresentou sintomas gripais e foi internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo no dia 12 de abril. Depois, o homem foi transferido para o hospital da Fundação de Medicina Tropical, onde veio à óbito no dia 16 de abril.

