Amazonas confirma oito casos de Doença de Chagas em menos de 5 meses

Manaus/AM - O Amazonas registrou oito casos de Doença de Chagas em menos de 5 meses. Os dados são de janeiro a 15 de maio de 2023.

No mesmo período do ano de 2022, o estado confirmou 20 casos da doença. Já entre janeiro e dezembro, houve um total de 54 casos no Amazonas.

Mesmo com a redução de casos, a rede de saúde pública do Amazonas foi orientada, por meio de uma Nota Técnica Conjunta, a intensificar ações de prevenção e de vigilância laboratorial relacionadas à doença.

A Doença de Chagas se dá por meio da ingestão de alimentos com presença de fezes do barbeiro ou do próprio inseto, que podem ser consumidas em alimentos mal cozidos ou que não foram submetidos à prática de cuidados sanitários. A infecção também pode ocorrer pela transmissão vetorial, quando envolve o contágio da pele e mucosa com as fezes contaminadas do barbeiro.