Amazonas confirma mais 4 casos da varíola dos macacos

Todos os casos confirmados estão estáveis em isolamento domiciliar e acompanhados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus). A FVS-RCP ressalta que, de acordo com o trabalho de investigação e vigilância que vem sendo realizado, os últimos casos confirmados são de transmissão autóctone (local). Até esta quinta-feira, no Amazonas são 25 notificações da doença: 9 confirmados laboratorialmente; 8 suspeitos em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus); e 8 casos descartados após exame laboratorial.

Manaus/AM - Mais quatro casos da varíola de macacos (Monkeypox) foram confirmados, na noite desta quinta-feira (11), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) no Amazonas, sendo que três deles não possuem histórico de viagem nos últimos 21 dias, como também os contatos recentes são de origem desconhecida.

