Amazonas confirma duas mortes e registra 67 novos casos de Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas registrou 67 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (6), elevando para 623.988 o total de infectados no estado. Também foram confirmadas duas mortes pela doença, por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, com o total de 14.404 óbitos.

Municípios - Do total de mortes, 313.246 são de Manaus (50,20%) e 310.742 de municípios do interior do Amazonas (49,80%).

​​Entre os casos confirmados nas últimas 24 horas, 10 foram confirmados na capital e 57 no interior.

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.896 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.508

Há 2 novos óbitos em Manaus.